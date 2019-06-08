У Нью-Йорку заарештували чоловіка, який планував теракт на Таймс-сквер

Федеральний суд в штаті Нью-Йорк заарештував місцевого жителя, якого прокуратура звинувачує у спробі незаконно придбати вогнепальну зброю для нападу на Таймс-сквер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

22-річний підозрюваний Ашикуль Алам, який жив у місті Квінс, деякий час знаходиться під спостереженням нью-йоркській антитерористичної групи ФБР.

Він був затриманий після того, як 6 червня спробував купити два самозарядних пістолета Glock 19 зі знятими серійними номерами.

Після затримання Алам в ході допиту висловив підтримку організаторам теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, а також воєнізованим формуванням терористичної організації "Ісламська держава".

Звинувачення стверджує, що при нападі на Таймс-сквер чоловік збирався використовувати жилет смертника, також згідно даних правоохоронців, чоловік вів за Таймс-сквер відеоспостереження і планував вбивство поліцейських.

Згідно з офіційними документами, Алам є громадянином Бангладеш і постійним жителем США з гринкартой.

Нагадаємо, 27 травня французька поліція затримала підозрюваного в причетності до вибуху в Ліоні, вчиненого трьома днями раніше.

