У Нью-Йорк введуть військових для допомоги в боротьбі з коронавірусом

США направлять додатково тисячі військових для допомоги штатам боротьбі з коронавірусом COVID-19. Про це заявив на брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп.

За його словами, це будуть тисячі військовослужбовців і військових медиків.

"Ми збираємося виділити додатково значна кількість військовослужбовців для допомоги штатам. Це будуть тисячі і тисячі військовослужбовців, військових медиків, професіоналів", - сказав Трамп.

"Я можу проінформувати також про те, що моїм розпорядженням тисячу військовослужбовців буде спрямована в місто Нью-Йорк для надання допомоги там, де вона потрібна більше всього", - додав він.

Трамп зазначив, що це підкріплення "скоро отримає" інформацію про строки та місце дислокації.

"Вони відправляться на війну, на бій, до якого не були належно підготовлені", - заявив президент США.

Нагадаємо, число жертв коронавіруса COVID-19 в США становить 8100 осіб.

За словами президента США Дональда Трампа, що в США протягом наступних двох тижнів слід очікувати великої кількості смертей від коронавірусу. За словами координатора Білого дому по боротьбі з поширенням коронавірусу Дебори Біркс, кількість заражених COVID-19 в Детройті, Нью-Йорку і штаті Луїзіана може досягти піку через тиждень.