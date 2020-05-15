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Нью-Йорк може стати епіцентром дитячого синдрому, пов'язаного з COVID-19

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 21:14
Нью-Йорк може стати епіцентром дитячого синдрому, пов'язаного з COVID-19
Ілюстративне фото (freepik)

Запальний синдром виявили у понад 100 дітей

Американське місто Нью-Йорк може стати епіцентром нового захворювання дітей, пов'язаного з коронавірусом. У місті зафіксовано понад 100 випадків невідомого запального синдрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За словами мера американського мегаполіса Білла де Блазіо, медики продовжують фіксувати нові випадки невідомого дитячого захворювання, який характеризують як багатосистемний запальний синдром. Цей синдром медики пов'язують з захворюванням на COVID-19. У місті вже виявили 110 випадків.

Блазіо зазначив, що виявлений запальний синдром за своїми властивостями схожий на хворобу Кавасакі, яка викликає запалювання судин по всьому тілу. Найчастіше хвороба Кавасакі вражає дітей віком до п'яти років.

У Департаменті охорони здоров'я Нью-Йорка також наголосили на небезпеці поширення нової дитячої хвороби. У департаменті назвали хворобу "педіатричним мультисистемним запальним синдромом" (ПМЗС) та розповіли про її симптоми.

"ПМЗС - це рідкісне захворювання, але воно загрожує життю. Важливо, щоб батьки були обізнані про ознаки та симптоми ПМЗС. Симптоми включають постійну лихоманку, висип, біль у животі та блювоту", - заявили в департаменті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку у 15 дітей з коронавірусом зафіксували нові симптоми, які пов'язують з наслідками захворювання на COVID-19. Всі госпіталізовані з новими симптомами пацієнти - діти у віці від 2 до 15 років. Летальних випадків наразі не зафіксовано.

Крім того, директор Інституту систем вимірювань і аналізу при Університеті штату Вашингтон спрогнозував, що у США від коронавірусу можуть померти майже 150 тисяч американців. Найбільшу кількість смертей очікують в Нью-Йорку та штаті Массачусетс.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиболезньКоронавіруспреступленияНью-Йорк
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