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В Нью-Джерсі відвідувачів Starbucks закликали до вакцинації. У співробітника виявили гепатит A

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Вівторок 23 листопада 2021 17:03
В Нью-Джерсі відвідувачів Starbucks закликали до вакцинації. У співробітника виявили гепатит A Фото: Starbucks (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Департамент охорони здоров'я округу Камден закликав клієнтів Starbucks у містечку Глостер до вакцинації проти гепатиту А. В одного зі співробітників кав’ярні виявили захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Starbucks, зі свого боку, заявила, що тісно співпрацює з Департаментом охорони здоров'я округу Камден й дотримується усіх вимог.

Згідно з даними посадових осіб округу, сотні жителів міста звернулися до клініки за вакцинацією після того як дізналися про те, що в одного з працівників кав’ярні виявили гепатит А. Внаслідок виявленої хвороби - заклад було зачинено.

"Окружний департамент охорони здоров'я співпрацює з пацієнтом та персоналом Starbucks, щоб вирішити ситуацію", - йдеться у заяві офіцера відділу охорони здоров'я Пашала Нвако.

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