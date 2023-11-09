Нью-Дели накрыл ядовитый смог. Местные власти собираются "вызвать" дождь

В городе уже закрыли все школы, остановили строительные работы и заявили, что введут ограничения на использование транспортных средств.

Местный министр окружающей среды заявил, что в зависимости от юридического разрешения и погодных условий власти попытаются вызвать дождь примерно с 20 ноября.

Качество воздуха ухудшается каждый год в преддверии зимы, когда холодный воздух улавливает загрязняющие вещества из таких источников, как транспортные средства, промышленность, строительная пыль и сжигание сельскохозяйственных отходов.

"Существует вероятность того, что, если нынешние погодные условия сохранятся, то на этой неделе или в какое-то время в будущем ситуация с загрязнением останется прежней", - заявил журналистам министр окружающей среды.

Рай сказал, что предложение, составленное экспертами по вызову дождя, будет представлено в Верховный суд в пятницу.

"Я считаю, что, учитывая имеющиеся у нас условия и если мы получим поддержку всех, мы сможем провести по крайней мере первый пилотный проект", - добавил он.

Так, департамент окружающей среды Дели заявил, что планирует засеять облака - метод, в котором для "вызова" осадков используются такие вещества, как йод серебра.

Индекс качества воздуха в городе утром в среду, 8 ноября, превысил 320 уровень, который швейцарская группа IQAir классифицировала как "опасный". Но позже этот показатель упал до 294.

Как сообщалось, в 2018 году жители столицы Индии Нью-Дели четыре дня страдали от токсического смога, появившегося после народного фестиваля Дивали, также известного как "Праздник Огней".

А в 2017 году индийское правительство объявило о чрезвычайной ситуации из-за загрязнения окружающей среды в столице Нью-Дели на фоне токсического смога.