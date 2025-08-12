NYT: РФ убила и ранила иностранных добровольцев ударом по полигону возле Кропивницкого

Российские войска нанесли ракетный удар по тренировочному полигону Вооруженных сил Украины неподалеку Кропивницкого. В результате чего погибли и получили ранения десятки иностранных добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как указывает издание, трагедия произошла 21 июля 2025 года. По информации военнослужащих, знакомых с инцидентом, по меньшей мере десять иностранных добровольцев, служивших в украинской армии, погибли в результате удара российской ракеты по столовой учебного лагеря во время обеда.

Это стало одним из самых смертоносных нападений на иностранных бойцов за все время войны, отмечает NYT.

Трое солдат легиона рассказали NYT, что среди пострадавших были новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран.

Американский новобранец из Флориды, который попросил не называть его имени, сказал, что взрыв был самым громким, который он когда-либо слышал. В телефонном интервью он сказал, что взрыв разбросал вокруг него обломки и повалил соседние деревья. Он видел по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых.

Военный также сообщил, что в результате удара загорелся склад боеприпасов, что вызвало еще больше взрывов когда оказывали помощь раненым.

По его словам, перед ударом якобы не сработал сигнал воздушной тревоги, а в столовой не было аптечек для оказания первой помощи.

Спикер международного легиона украинской военной разведки Владимир Каминский отметил, что пока расследование продолжается, поэтому количество жертв не может быть обнародовано.

Иностранные добровольцы в рядах ВСУ

Иностранные добровольцы в Украине служат в регулярных подразделениях Вооруженных сил или в двух специальных международных легионах, один из которых подчиняется армии, а другой ГУР.

Издание отмечает, что иностранные добровольцы, среди которых ветераны войн в Ираке и Афганистане и добровольцы из Южной Америки, присоединяются к ВСУ из-за искреннего желания помочь украинцам или ради зарплаты от 1 тысячи до 1750 долларов (плюс боевые надбавки, что вместе может превышать 3 тысячи долларов в месяц).

"Колумбийских мужчин привлекали зарплаты, гораздо выше, чем они могут заработать дома, хотя риски в окопных боях являются серьезными", - пишет NYT.