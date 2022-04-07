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NYT підтвердило справжність відео вбивства російських полонених під Києвом

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 09:02
NYT підтвердило справжність відео вбивства російських полонених під Києвом Фото: у мережі днями з'явилося відео нібито вбивства російських полонених (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

На цьому тижні в мережі з'явилося відео нібито вбивства українськими військовими російських полонених під Києвом. Перевірка підтвердила справжність відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що на відео група українських військових вбиває російських полонених, захоплених в районі села Дмитрівка під Києвом. Зокрема, в одного з пов'язаних полонених з натягнутою на голову куртку кілька разів стріляють. Крім того, поруч без руху лежали ще три особи. Всі одягнені в камуфляж, на руках білі пов'язки, які зазвичай носять російські солдати.

За даними NYT, відео зняли на північ від села Дмитрівка, приблизно в 10 кілометрах від Бучі, в якій в останні дні знайшли сотні тіл мирних жителів.

Передбачається, що розправа над полоненими в Дмитрівці сталася після влаштованої засідки на російську колону 30 березня або в цих числах. Міністерство оборони України підтверджувало знищення російської колони, назвавши її точною роботою українських військ, після якої до полону потрапили два лейтенанти Збройних сил РФ.

В українських ЗМІ з'являлося відео наслідків знищення колони 30 березня і подавалося як робота "Грузинського легіону" - воєнізованого підрозділу грузинських добровольців.

Нагадаємо, в березні Україна на переговорах з Росією пообіцяла реагувати на можливі тортури російських полонених.

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