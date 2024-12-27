NYT узнало сколько у Украины оставалось ATACMS в ноябре

Украина получила от Соединенных Штатов Америки ракеты ATACMS. Эти ракеты уже были применены для ударов по военным объектам РФ.

По данным источников издания, администрация президента США Джо Байдена тогда отправила Украине до 500 ракет со складов Пентагона. Несмотря на то, что сначала Украина не могла использовать их по целям в России, она выпустила их по целям на оккупированных территориях и в Крыму. Там были поражены командные пункты, пункты управления, склады оружия и некоторые бункеры.

Тогда представители США и НАТО заявили, что эти удары были эффективными, но также отметили, что Украина могла бы быть более взвешенной по количеству использованных ракет и более избирательной в выборе целей.

А уже в ноябре Украина получила от Байдена разрешение на использование ракет в России, поскольку Москва втянула в войну северокорейских солдат. Тогда же американские официальные лица заявили, что оружие сначала будет использовано в основном против российских и северокорейских войск в Курской области на западе России

Как пишет NYT, на тот момент у Украины остались лишь "десятки ракет" - возможно, около 50. По словам источников издания, у Украины не было никаких шансов получить больше ракет. Ведь другие поставки США были предназначены для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии. В то же время в Великобритании тоже позволили Украине использовать свои ракеты большой дальности Storm Shadow на территории России. Однако там также недавно заявили, что она не может предоставить больше.

Разрешение на удары по России

Ранее мы писали о том, что администрация Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Однако Axios написало, что зона применения ATACMS, согласно решению Вашингтона, якобы ограничивается лишь Курской областью.