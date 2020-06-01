Няньчити новонародженого буду одна: пацанка Влада Роговенко зробила несподівану заяву

Влада Роговенко зробила заяву про свою вагітність (Колаж РБК-Україна)

Влада Роговенко пояснила, чому народжувати і няньчити новонародженого їй доведеться наодинці

Учасниця реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новому каналі" Владислава Роговенко зізналася, що свого майбутнього малюка в перші місяці буде няньчити одна. У своєму коментарі для РБК-Україна вона відверто розповіла, чому батько її дитини не буде присутній на пологах і під час перших місяців життя малюка.

Життя "пацанки" Владислави Роговенко після проєкту змінилося кардинально – дівчина знайшла коханого і завагітніла. Обранця учасниці "Від пацанки до панянки" звуть Сашко. Хлопець з самого початку був налаштований на серйозні стосунки, тому вагітність, за словами Влади, очікувана і бажана.

Однак перші хвилини життя свого сина коханий Владислави не побачить – на момент пологів хлопець буде у від'їзді.

"Саша – моряк. І в плавання він повинен був відправитися ще в березні, але через карантин всі скасувалося Коли все налагодиться, його заберуть в море на пів року. І народжувати мені доведеться одній, як і одній няньчити дитину в перші кілька місяців", - пояснила Влада.

Попри все, дівчина намагається не засмучуватися і шукає в даній ситуації позитив.

"З іншого боку, я думаю, а навіщо він мені потрібен? Мало того, що я буду шокована через появу малюка вдома, так ще й Саші приділяти увагу доведеться. Може, й добре, що він поїде. Повернеться, коли я вже трохи освоюсь і ввійду в колію з дитиною", - пожартувала учасниця реаліті-шоу.

А поки "пацанка" насолоджується своїм станом, а коханий всіляко їй догоджає.

Влада Роговенко зі своїм коханим (фото з особистого архіву)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасниця реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" повідомила, що чекає дитину.

А також розповідали про те, як змінилися зовні фіналістки реаліті "Від пацанки до панянки".

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Автор: Анна Шиканова