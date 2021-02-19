У січні в Україні значно зменшилось число госпіталізованих з COVID

"В Україні у січні 2021 року було госпіталізовано понад 42 тис. пацієнтів з COVID-19. Це - майже на 30% нижчі показники у порівнянні з груднем минулого року", - сказано у повідомленні.

Знизилася й кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню - майже на 14 тисяч.

"Їхня загальна кількість становила 35,5 тисячі. У відділеннях інтенсивної терапії медичну допомогу отримували 9,5 тисяч пацієнтів (на майже 4 тисячі осіб менше, ніж у грудні)", - вказано у повідомленні.

При цьому найвищі показники госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у місті Київ - 3 421 особа та у Харківській області - 3 235.

Крім того, у Програмі медгарантій-2021 передбачено продовження стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, за відповідним пакетом послуг, до періоду закінчення на території України дії карантину та протягом 30 календарних днів після його скасування.

"Після цього НСЗ запропонує контракт закладам, які готові до реагування на інфекційні захворювання та епідемії, за окремим пакетом медичних послуг. Ці заклади визначають регіональні департаменти охорони здоров’я", - поінформували у відомстві.