Що потрібно знати перед вильотом з України: рекомендації щодо тестування на COVID-19

Міністерство закордонних справ України розповіло, що потрібно знати перед вильотом з країни. Відомство надало рекомндації щодо тестування на коронавірус перед вильотом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, яка зареєстрована в Україні відповідно до чинного законодавства.
Документ повинен містити:
На сайті Центру громадського здоров’я України можна ознайомитися з переліком верифікованих МОЗ лабораторій України, що тестують на COVID-19 методом ПЛР.
Перелік визнаних вакцин та докладні умови в’їзду в країни можна знайти на сайті МЗС України.