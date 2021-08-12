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Що потрібно знати перед вильотом з України: рекомендації щодо тестування на COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України розповіло, що потрібно знати перед вильотом з країни. Відомство надало рекомндації щодо тестування на коронавірус перед вильотом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, яка зареєстрована в Україні відповідно до чинного законодавства.

Документ повинен містити:

  • печатку закладу,
  • підпис лікаря або QR-код,
  • переклад на іноземну мову, зазвичай англійську.

На сайті Центру громадського здоров’я України можна ознайомитися з переліком верифікованих МОЗ лабораторій України, що тестують на COVID-19 методом ПЛР.

Перелік визнаних вакцин та докладні умови в’їзду в країни можна знайти на сайті МЗС України.

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