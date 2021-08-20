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Що потрібно для запуска ПЛР-тестів в COVID-сертифікатах: відповідь Мінцифри

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що потрібно для запуска ПЛР-тестів в COVID-сертифікатах. Дати запуску немає.

Про це міністр розповів на прес-конференції у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна Уляни Безпалько.

На запитання про те, коли цифрові сертифікати запрацюють в частині ПЛР-тестів та перенесеної хвороби, він відповів, що Мінцифри зараз активно над цим працює.

"Конкретної дати немає. Це залежить від багатьох чинників: це інтеграція різних діагностичних медичних компаній. Це і оновлення реєстру, який фіксує людей, які одужали. Тобто багато таких технічних причин. Ми зараз працюємо над цим", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, у Мінцифри пояснили, для чого українцям два COVID-сертифікати та чим вони відрізняються.

Зазначимо, українці скоро зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат у "Дії".

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КоронавірусМихайло Федоров