Що потрібно для запуска ПЛР-тестів в COVID-сертифікатах: відповідь Мінцифри

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що потрібно для запуска ПЛР-тестів в COVID-сертифікатах. Дати запуску немає.

Про це міністр розповів на прес-конференції у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна Уляни Безпалько.

На запитання про те, коли цифрові сертифікати запрацюють в частині ПЛР-тестів та перенесеної хвороби, він відповів, що Мінцифри зараз активно над цим працює.

"Конкретної дати немає. Це залежить від багатьох чинників: це інтеграція різних діагностичних медичних компаній. Це і оновлення реєстру, який фіксує людей, які одужали. Тобто багато таких технічних причин. Ми зараз працюємо над цим", - зазначив Федоров.