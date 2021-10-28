Потрібно терміново посилити захист дітей: в Україні закликають до вакцинації від поліомієліту

На засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (комісії ТЕБ та НС) прийняли рішення доручили керівникам ОДА терміново забезпечити заходи з імунізації від поліо невакцинованих дітей віком до 5 років включно.

Крім того, по всій країні буде посилений епідеміологічний нагляд за випадками гострого в’ялого паралічу.

"Ми маємо терміново посилити захист інших дітей, які відтепер також під загрозою інфікування. Адже найбільш вразливі до поліо - саме діти до 5 років", - заявив Кузін.

Ситуація з вакцинацією

Станом на 1 жовтня, рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становить лише 57,9 %.

Найкраща ситуація у таких регіонах:

м. Київ (81,2 %),

Кіровоградській області (72,5 %),

Сумській області (69,7 %).

Найгірша ситуація:

Закарпатській області (49,7 %),

Івано-Франківській області (47,7 %),

Херсонській області (47,6 %).

Для формування колективного імунітету від хвороби рівень вакцинації має сягати 95%, повідомили в МОЗ. Повний курс щеплень (6 доз) отримали лише 61,4% 14-річних дітей.