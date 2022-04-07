Потрібно бути максимально креативним, - Зеленський про відновлення економіки в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ми повинні зробити все, щоб відновити економіку країни і реанімувати малий і середній бізнеси на всій території України, де це безпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне звернення Зеленського наприкінці дня.
"Економіка - це також фронт, на якому ми боремося за нашу свободу, за нашу державу і за наших людей, тому потрібно шукати шляхи, щоб постійно адаптуватися до наявних обставин. Зараз потрібно бути максимально креативним і сміливим у вирішенні економічних питань", - заявив глава держави.
За його словами, це залежить не тільки від чиновників і центральної влади, а також залежить від усіх керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнес-спільнот.
"Ми повинні всі разом знайти необхідні ідеї, необхідні рішення, щоб економіка країни стабілізувалася. Якщо потрібно переміщати підприємства з певних районів, то повинні це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство і давати бізнесу більший простір для розвитку, депутати повинні швидко це зробити", - додав президент.
Зеленський також зазначив, що якщо необхідно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє ситуація з безпекою, то кожен керівник повинен зробити максимально все, щоб повернути людей на безпечні території.
Нагадаємо, Зеленський заявив про те, що нові санкції проти Росії повинні бути співмірні військовим злочинам.
Раніше Зеленський пояснив пропозицію про вирішення питання Криму за 10-15 років.
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