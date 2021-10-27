Чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу: відповідь експерта

За його словами, оптимально, щоб третя доза була специфічною до того вірусу, який буде більш небезпечним.

"Який це буде варіант на той час - ми не знаємо. Можливо, це буде "Дельта", а можливо - і інші. Наприклад, у Великій Британії зараз 6% хворих інфіковані варіантом "Дельта +", який ще більш агресивний ніж "Дельта" . Але зараз він ще недостатньо вивчений", - повідомив він.

Експерт заявив, що бажано, щоб бустерна доза була спрямована не просто проти вірусу, а щоб вона була проти найпоширенішого варіанту.

"Адже варіанти вірусу ще й конкурують один з одним. "Дельта" виявився найбільш конкурентоспроможним, він фактично витіснив усі інші варіанти, навіть небезпечніші", - заявив він.