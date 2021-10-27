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Чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу: відповідь експерта

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Експерт пояснив, чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу. У світі обговорюють можливість ввести бустерну дозу приблизно через рік після другого щеплення.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна академік НАН України та директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

За його словами, оптимально, щоб третя доза була специфічною до того вірусу, який буде більш небезпечним.

"Який це буде варіант на той час - ми не знаємо. Можливо, це буде "Дельта", а можливо - і інші. Наприклад, у Великій Британії зараз 6% хворих інфіковані варіантом "Дельта +", який ще більш агресивний ніж "Дельта" . Але зараз він ще недостатньо вивчений", - повідомив він.

Експерт заявив, що бажано, щоб бустерна доза була спрямована не просто проти вірусу, а щоб вона була проти найпоширенішого варіанту.

"Адже варіанти вірусу ще й конкурують один з одним. "Дельта" виявився найбільш конкурентоспроможним, він фактично витіснив усі інші варіанти, навіть небезпечніші", - заявив він.

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Вакцинація