"Потрібний зелений COVID-сертифікат": які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні

Місцева влада розповіла, які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні. Потрібний зелений COVID-сертифікат.
Про це заявив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
Для того, щоб із введенням "червоної зони" карантину продовжити працювати, а також відвідувати різні заклади потрібен зелений "COVID-сертифікат".
Для користування міжміським транспортом підійдуть також й інші документи, окрім сертифіката про завершення повного курсу вакцинації. Серед них:
До 8 листопада мають вакцинуватись усі хто працюють у:
Якщо до 8 листопада не буде завершеного курсу вакцинації - працівника закладу відправлять у неоплачувану відпустку.