Потрібний закордонний паспорт: як отримати міжнародний COVID-сертифікат

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HELSI.ME.
Для того, щоб отримати сертифікат, потрібно:
Далі з цим документом можна подорожувати.
Якщо ви проводите вакцинацію другою дозою у медичному закладі - сертифікат можна отримати одразу.
Сертифіковані в Україні вакцини, якими робили щеплення - CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer.
Раніше повідомлялося, що сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не буде обов'язковим в Україні поки обмежений доступ до вакцин.