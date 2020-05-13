Януковича заочно заарештовано, а прес-секретар Путіна заразився коронавірусом: новини за 12 травня

Колаж РБК-Україна

Під ОП відбулися зіткнення, екс-президента України Віктора Януковича заочно арештовано, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заразився коронавірусом. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 12 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

Коронавірус поширюється у регіонах України. В країні зменшується кількість нових інфікованих за добу, при цьому смертність залишається на високому рівні другий день поспіль. За даними Міністерства охорони здоров'я, за 24 години заразилися коронавірусом 375 осіб, померли від ускладнень 17 хворих, одужали 85 пацієнтів. За весь час пандемії кількість інфікованих досягла 16023 хворих, померли 425 українців, вилікувалися 3373 пацієнтів.

Під ОП відбулися сутички між поліцією та активістами

У вівторок, 12 травня, під Офісом президента України відбулися зіткнення між поліцією та активістами. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер Печерського управління Національної поліції у Києві Оксана Тищенко.

За її словами, активісти підпалили шини, в результаті чого виникли сутички з силовиками.

За даними одного з очевидців, акція проходила, щоб "нагадати президенту, що може бути в разі здачі національних інтересів".

Януковича заочно заарештовано у справі про розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду на YouTube "Судової влади України".

Адвокати Януковича вимагали не розглядати запобіжний захід, оскільки закінчилися терміни досудового розслідування, а також просили відведення прокурорів через нібито їх упередженість. Також захист вимагав викликати до суду самого Януковича, однак клопотання адвокатів були відхилені.

СБУ розслідує витік даних мільйонів українців через Telegram

Служба безпеки України розпочала розслідування за фактом зливу персональних даних мільйонів українців через Telegram-бот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Федоров зазначив, що в Telegram почав роботу бот, який працює з великими обсягами персональних даних.

"Відразу активно почали поширювати фейк, що ця інформація пов'язана з роботою додатку "Дія". Це неможливо навіть теоретично", - заявив Федоров.

НАБУ закрило справу проти Гримчака

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрило справу проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Це підтвердила РБК-Україна спікер НАБУ Оксана Митницька. Вона зазначила, мова йде про справу про недостовірне декларування.

Водночас в НАБУ повідомили, що Гримчак залишається підозрюваним у справі про шахрайство та хабар.

Прес-секретар Путіна заразився коронавірусом

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що заразився коронавірусом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

При цьому повідомляється, що він перебуває в лікарні.

Президент Польщі затвердив стратегію нацбезпеки: Росію назвали основною загрозою

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову Стратегію національної безпеки, в якій політика Росії є основною загрозою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Головною відповіддю на цю загрозу, згідно стратегії, повинно бути зміцнення зв'язків з Євросоюзом і НАТО і доведення рівня витрат на оборону в країні до 2,5% ВВП.

В Києві злетіли ціни на таксі після ослаблення карантину: виїхати неможливо

У Києві значно подорожчало таксі після ослаблення карантину з 11 травня. У службі одного з перевізників кажуть, що ціна злетіла автоматично через величезний попит на послугу в перший робочий день, 12 травня.

Вартість пасажироперевезення зросла станом на 9:00 12 травня буквально вдвічі. Напрямок, який ще тиждень тому в цей же час доби вартував 55-65 грн, сьогодні вже оцінюється в 110-130 грн. Це за відстань близько 5 кілометрів і час в дорозі до 10 хвилин (пробок по цьому маршруту майже не буває).