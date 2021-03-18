RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У НСЗУ розповіли, скільки закладам будуть платити за лікування інсульту та інфаркту

Автор: Юлія Струк

Серцево-судинні захворювання є найпоширенішими серед українців. У Програмі медичних гарантій на 2021 рік тариф за лікування інсульту встановлений на рівні 97 тисяч гривень, а інфаркту - 32 тисячі.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"Серцево-судинні захворювання є найпоширенішими серед українців. Лікування ускладнень - дороговартісне. А рівень смертності внаслідок цих захворювань - надвисоким. Понад 68%", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році тариф, який платитиме НСЗУ за лікування гострого мозкового інсульту, буде залежати від обсягу наданої допомоги.

"У разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань він становитиме 97 тис. грн. Вартість лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії становитиме 54 тис. грн", - інформують у НСЗУ.

Так само поділятиметься вартість послуг з лікування гострого інфаркту міокарда. У разі проведення стентування тариф становитиме 32 тис. грн. Стенти будуть і надалі закуповуватися централізовано, вони не включені у вартість тарифу.

Як писало РБК-Україна, у лютому Міністерство охорони здоров’я затвердило новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Пацієнти можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою ліки для первинної й вторинної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, в.о глави НСЗУ Андрій Віленський заявив, що на стаціонарне лікування COVID-пацієнтів витратили 11 млрд гривень торік. За них пролікувалися 250 тис. українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України инфарктНСЗУ
Читайте також
У лютому COVID-хворих істотно частіше госпіталізували в чотирьох областях
На стаціонарне лікування COVID-пацієнтів витратили 11 млрд гривень у 2020
Прогноз погоди