У НСЗУ розповіли, скільки закладам будуть платити за лікування інсульту та інфаркту

"Серцево-судинні захворювання є найпоширенішими серед українців. Лікування ускладнень - дороговартісне. А рівень смертності внаслідок цих захворювань - надвисоким. Понад 68%", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році тариф, який платитиме НСЗУ за лікування гострого мозкового інсульту, буде залежати від обсягу наданої допомоги.

"У разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань він становитиме 97 тис. грн. Вартість лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії становитиме 54 тис. грн", - інформують у НСЗУ.

Так само поділятиметься вартість послуг з лікування гострого інфаркту міокарда. У разі проведення стентування тариф становитиме 32 тис. грн. Стенти будуть і надалі закуповуватися централізовано, вони не включені у вартість тарифу.