Новий закон про гральний бізнес зробить нормою соціальну хворобу, - експерт

Народних депутатів закликали не приймати законопроект про легалізацію грального бізнесу в нинішній редакції через те, що він потурає розвитку ігрової залежності і пропагує азартні ігри серед дітей. Відповідну заяву оприлюднив редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов, повідомляє "Главком".

За словами Ніколова, законопроект має декілька суттєвих недоліків: залишає на вулицях ігрові салони, не дає поліції дієвих інструментів для закриття нелегальних пунктів, знищує найбільш безпечні типи азартних ігор, збільшуючи при цьому кількість ігрових автоматів, що провокують залежність

"Ігрова залежність, в яку потрапляють гравці - це проблема. Це хвороба. Навіщо ми робимо нормою хворобу?, - запитує журналіст. - Ось є Лас-Вегас, коли треба їхати літаком, щоб десь пограти в пустелі. Може бути курортна зона під Одесою або Буковель - окей! А не вийшов з дому, витягнув останні гроші з сім'ї і пішов програвати".

Ніколов підкреслює, що за довгі роки існування гральних салонів в українському суспільстві з'явилася велика кількість людей, хворих лудоманією - залежністю від азартних ігор. На його думку, якісний законопроект про легалізацію грального бізнесу повинен виконувати дві основні функції:

"По-перше, він повинен зменшити кількість можливостей і опцій у простого українця програти свої гроші: перенесення у готелі, перенесення в курортні зони, витіснення з вулиць так, щоб цього не бачили люди. Доступ повинен бути утруднений для того, щоб якийсь хлопець не "завалив" у когось мобільний телефон, не здав його в ломбард і тут же через двері не програв усе.

По-друге, прибрати це з вулиць, щоб не популяризувати азартні ігри серед дітей. Якщо дитина щодня ходить у школу і бачить, що навколо купа цих салонів - вона звикає до цього, як до барбершопів, кафе і магазинів. У нас вже покоління дітей виросло з купою салонів на вулиці. Це ненормально і неправильно!".

Раніше експерти заявляли, що законопроект про легалізацію грального бізнесу дозволяє маскувати найбільш небезпечні азартні ігри під лотереї та букмекерські ставки.