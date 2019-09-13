Новий військовий прокурор анонсував розслідування Іловайської трагедії

Військова прокуратура проведе розслідування причин, що призвели до Іловайського котла на Донбасі в 2014 році. Про це заявив новий військовий прокурор Віктор Чумак в ефірі програми "Право на владу".

Як заявив Чумак, військова прокуратура проведе ретельне розслідування тих подій. Він додав, що прокуратура також надасть Іловайській трагедії правову кваліфікацію.

"Іловайська трагедія і все, що відбувалося тоді в Іловайську, буде розслідувано і буде розслідувано дуже ретельно. Політики можуть одразу давати оцінки, це зрада чи інше. У прокурора немає такого права і тому кваліфікація того, що там відбулося, буде і вона буде відповідати кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству", - наголосив прокурор.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі уточнили кількість українських військових, які загинули у боях за Іловайськ у серпні 2014 року. За даними відомства, втрати серед української армії склали 220 військових, ще 40 зникли безвісти та 13 військовослужбовців досі перебувають у полоні.

Додамо, що у жовтні 2014-го року голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в боях загинули й зникли безвісти близько 1 тисячі учасників Антитерористичної операції.

У звіті ТСК також йшлося, що обстановку істотно ускладнили помилкові кадрові рішення, а до Іловайської трагедії призвели неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея та начальника Генштабу, головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка.