Новий варіант "Дельти" зафіксовано в Індії. Виявлено 17 заражень
В Індії зафіксували випадки нового варіанту "Дельта"-штаму коронавірусу, що має назву AY.4.2. Таких заражень у країні вже нараховується 17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.
За інформацією місцевих ЗМІ, ці сімнадцять випадків були зареєстровані в шести штатах, а саме: Карнатака, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра, Джамму та Кашмір і Телангана.
Вказано, що всі ці випадки були виявлені у зразках, зібраних у період з травня по вересень поточного року.
Наразі вони відправлені в лабораторію в Бангалору для секвенування генома.
Нагадаємо, раніше британські вчені заявляли про виявлення нового варіанту коронавірусу, який утворився від мутації штаму "Дельта" і зазначили, що AY.4.2 є значно заразнішим.
Додамо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що новий варіант "Дельти" вже знаходиться на території України.