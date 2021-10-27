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Новий варіант "Дельти" зафіксовано в Індії. Виявлено 17 заражень

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Індія, Середа 27 жовтня 2021 10:06
Новий варіант "Дельти" зафіксовано в Індії. Виявлено 17 заражень Фото: новий варіант "Дельти" зафіксовано в Індії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Індії зафіксували випадки нового варіанту "Дельта"-штаму коронавірусу, що має назву AY.4​​​.2. Таких заражень у країні вже нараховується 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

За інформацією місцевих ЗМІ, ці сімнадцять випадків були зареєстровані в шести штатах, а саме: Карнатака, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра, Джамму та Кашмір і Телангана.

Вказано, що всі ці випадки були виявлені у зразках, зібраних у період з травня по вересень поточного року.

Наразі вони відправлені в лабораторію в Бангалору для секвенування генома.


Нагадаємо, раніше британські вчені заявляли про виявлення нового варіанту коронавірусу, який утворився від мутації штаму "Дельта" і зазначили, що AY.4.2 є значно заразнішим.

Додамо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що новий варіант "Дельти" вже знаходиться на території України.

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Індія Коронавірус "Дельта"
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