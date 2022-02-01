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Новий підвид штаму "Омікрон". Вчені назвали головні його симптоми: список

Автор: Марія Кучерявець

У Британії вчені визначили головні симптоми нового підвиду штаму "Омікрон" - BA.2. Один із них є безперервний кашель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Відповідний висновок видання оприлюднило за даними Національної системи охорони здоров'я (NHS) країни.

Симптоми BA.2

За даними британських вчених, до головних симптомів нового підвиду штаму "Омікрон" входять:

  • висока температура,
  • безперервний кашель,
  • втрата або зміна нюху та смакових рецепторів.

Зазначено, що при виявленні вищезгаданих симптомів рекомендується звернутися до лікаря та здати тест на коронавірус.

Як зазначає видання, якщо результат тесту виявився позитивним, необхідно піти на п'ятиденну самоізоляцію,

Вчені додають, що підвид штаму "Омікрон" в 1,5 рази більш заразний, ніж його вихідний штам, хоча, наразі, немає жодних доказів того, що вакцина знижує ефективність проти симптомів хвороби.

Що відомо про BA.2?

За даними британських вчених, варіант BA.2 штаму "Омікрон" може поширюватися швидше за інших підтипів. Його називають "прихованим".

Разом з тим у Данії фахівці також констатували, що підвид "Омікрону" більш заразний, ніж поширений BA.1. Переважно він здатний заражати вакцинованих людей.

Нагадаємо, в Алжирі зареєстрували перший випадок зараження новим варіантом штаму "Омікрон".

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