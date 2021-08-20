Новий Mercedes C-Class став позашляховиком

Компанія Mercedes-Benz представила крос-універсал C-Class All-Terrain, адаптований до важкого бездоріжжя. Публічний дебют новинки відбудеться у вересні на автосалоні в Мюнхені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Mercedes-Benz.
Зовні нова версія відрізняється від стандартної моделі захисним пластиковим обвісом по колу, а вже "в базі" є світлодіодна оптика Digital Light з позашляхової підсвічуванням.
Дорожній просвіт крос-універсалу виріс на 40 міліметрів, перероблена підвіска стала жорсткішою, а в списку їздових режимів Dynamic Select з'явилися два нових — Offroad і Offroad+ з контролем швидкості на спуску з гори.
Обсяг багажного відділення в порівнянні зі стандартним універсалом не змінився (від 490 до 1510 л), але вже в базі автомобіль оснащується фаркопом, що дозволяє буксирувати вантажі масою до 1800 кг.
Продажі стартують ще до кінця року, основні конкуренти штутгартської новинки на ринку — Audi A4 Allroad і Volvo V60 Cross Country.
Нагадавши, у Європі стартував продаж ефектного мінівена Hyundai Staria. Базова версія старуте з 56 тисяч євро, а топ-модифікація обійдеться в 58 тисяч.