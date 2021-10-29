Новий максимум. В Україні майже 27 тисяч випадків COVID за добу: де найбільше

В Україні підтвердили майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу, це є найбільшим числом за весь час пандемії. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні другий день підряд фіксують антирекорди нових випадків. Вчора було трішки більше 26 тисяч, а сьогодні - 26 870 нових заражень.
В Україні госпіталізували 5 463 особи; летальних випадків - 648; одужали - 9 784 особи.
Протестували за добу:
Найбільше нових випадків COVID за добу підтвердили у таких областях:
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 878 674 особи; одужали - 2 421 495 осіб; летальних випадків - 66 852.