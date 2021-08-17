Новий ЛуАЗ: яким дизайнеру бачиться "Волинянка" майбутнього

Дизайнер Тимур Даутов представив власне бачення "Волинянки" майбутнього. Рендери перегукуються з класичною машиною і одночасно відрізняються самобутністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram дизайнера Тимура Даутова.
Автомобільний дизайнер Тимура Даутова в своєму Instagram розмістив власне бачення концептуального футуристичного позашляховика ЛуАЗ. Перше, що кидається в очі – двомісна компоновка моделі. Про кількість місць в салоні можна припустити, спираючись на відсутність бічного скління в задній частині машини.
Серед вже звичних деталей екстер'єру за серійними моделями інших брендів-це камери замість бічних дзеркал, висувні дверні ручки, світлодіодна оптика.
Нагадаємо, в Україні відновили унікальний трицикл виробництва Київського Мотозаводу. КМЗ К-1В призначався для людей з обмеженими фізичними можливостями.