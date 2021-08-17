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Новий ЛуАЗ: яким дизайнеру бачиться "Волинянка" майбутнього

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 07:59
Новий ЛуАЗ: яким дизайнеру бачиться "Волинянка" майбутнього Фото: рендер концептуального позашляховика ЛуАЗ (Instagram / Тимур Даутов)
Автор: Вадим Добровольский

Дизайнер Тимур Даутов представив власне бачення "Волинянки" майбутнього. Рендери перегукуються з класичною машиною і одночасно відрізняються самобутністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram дизайнера Тимура Даутова.

Автомобільний дизайнер Тимура Даутова в своєму Instagram розмістив власне бачення концептуального футуристичного позашляховика ЛуАЗ. Перше, що кидається в очі – двомісна компоновка моделі. Про кількість місць в салоні можна припустити, спираючись на відсутність бічного скління в задній частині машини.

Серед вже звичних деталей екстер'єру за серійними моделями інших брендів-це камери замість бічних дзеркал, висувні дверні ручки, світлодіодна оптика.

Новий ЛуАЗ: яким дизайнеру бачиться &quot;Волинянка&quot; майбутньогоАле в машині присутні і екзотичні рішення, а саме задні ліхтарі, що ховаються у кузов, а також повністю відсутні передній і задній бампери. Судячи з компактних люків на обох боковинах кузова, можна припустити, що представлений концепт-кар має електричну силову установку.

Новий ЛуАЗ: яким дизайнеру бачиться &quot;Волинянка&quot; майбутньогоНа жаль, інтер'єр новинки на скетчах показано лише частково. Наявні малюнки демонструють вбудований в кермо щиток приладів, лаконічне торпедо, а також відкидний екран мультимедіа.

Новий ЛуАЗ: яким дизайнеру бачиться &quot;Волинянка&quot; майбутньогоОригінальний ЛуАЗ-969 випускався з 1966 по 1992 рік. Луцький позашляховик став одним з наймасовіших українських автомобілів і увійшов у вітчизняну історію, як перший радянський серійний автомобіль з переднім приводом (його монопривідна версія), а також як перша повнопривідна в СРСР машина з задньою віссю.

Нагадаємо, в Україні відновили унікальний трицикл виробництва Київського Мотозаводу. КМЗ К-1В призначався для людей з обмеженими фізичними можливостями.

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