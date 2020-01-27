Новий коронавірус продовжує поширюватися: які заходи вживає Україна

Новий коронавірус продовжує поширюватися і на даний момент в результаті зараження в Китаї загинула вже 81 людина. В Україні жодного випадку захворювання новим коронавірусом не зафіксовано, разом з тим, працює оперативна група, яка стежить за ситуацією, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

МЗС дав рекомендації українцям в Китаї

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям в Китаї:

утримуватися від поїздок в м. Ухань (провінція Хубей), в якому є найбільший ризик зараження;

вживати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;

уникати контакту з тваринами;

не відвідувати ринки з продажу м'яса, цирки, зоопарки, тваринницькі ферми;

не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання;

мити руки з засобами гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед прийомом їжі;

користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі;

якщо симптоми, схожі на грип або ГРВІ, мінімізувати контакти з іншими людьми та невідкладно звернутися в медичний заклад.

"Укрпошта" заявляє про відсутність фактів поширення вірусу через посилки

В "Укрпошті" заявили, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони через коронавірус в Китаї.

"Ніяких доказів, що свідчать про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано", - заявили в "Укрпошті".

В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання новим коронавірусом

Київський міський лабораторний центр МОЗ сьогодні повідомив, що в Києві зафіксований перший в епідсезоні випадок захворювання коронавірусом. Разом з тим, у відомстві уточнили, що виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV.

Крім того, у МОЗ повідомили, що на даний момент в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання новим коронавірусом.

РНБО визначила заходи проти поширення коронавіруса на Україну

Оперативна група, яка стежить за ситуацією щодо поширення коронавіруса, провела нараду під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данилова. В рамках наради МОЗ було доручено посилити можливості колл-центру для надання оперативної інформації. Крім того, планується випускати щоденний інформаційний бюлетень про ситуацію.

В РНБО також повідомили, що українські диппредставництва в Китаї будуть вести повний облік всіх українців в Китаї.

Симптоми коронавирусу

Згідно з дослідженням Народної лікарні Уханьського університету, кашель є не єдиним симптом пневмонії, викликаної новим коронавірусів. На початковій стадії захворювання може протікати без кашлю і лихоманки. Зокрема, деякі особи, які заразилися, скаржилися на діарею, головний біль, нудоту, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість, а також страждали кон'юнктивітом.