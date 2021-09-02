Новий Kia Sportage для Європи показали офіційно

Європейську версію кросовера Kia Sportage нового покоління представлено офіційно. Менша довжина і база, дизельні та бензинові ДВС, дві гібридні версії - ось ключові особливості новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сайт Kia .

Kia представила європейську версію Sportage п'ятого покоління напередодні його світової прем'єри на автосалоні в Мюнхені. Новий кросовер розроблено спеціально для Європи, і, хоча він в основному виглядає як глобальна модель, представлена на початку липня, насправді в довжину він на 133 мм коротше (4515 мм проти 4485).

Колісна база досягає 2680 мм - це на 10 мм більше в порівнянні з машиною минулого покоління. У глобальної "довгої" версії база становить 2755 мм. Новий Sportage став ширшим на 10 мм (1865 мм) і вищим на ті ж 10 мм (1645 мм).

Порівняння європейської (вгорі) і глобальної версії Kia Sportage

Відмінна риса екстер'єру європейської машини - наявність опціональної чорного даху. Покупці зможуть вибирати з широкого списку варіантів 17-, 18- або 19-дюймових колісних дисків.

В інтер'єрі нового Sportage - великий вигнутий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей, а вбудований контролер дає пасажирам безліч можливостей для взаємодії з ним. Роль щитка приладів виконує іще один 12,3-дюймовий екран з дисплеєм на тонкоплівкових транзисторах для чіткої графіки.

Мультимедіа тепер підтримує бездротове оновлення. Обсяг багажного відсіку за замовчуванням становить 591 літр. Якщо скласти спинки другого ряду, то це значення збільшиться до 1780 літрів.

Європейський Sportage отримав кілька гібридних версій. Звичайний гібрид без можливості підзарядки оснащено 1,6-літровим двигуном T-GDI та електромотором на 44,2 кВт, а сумарна потужність силової установки становить 230 к.с. Примусового електрорежиму у такої машини немає через малу ємність батареї (1,49 кВт∙год), тому електроніка на ходу сама вирішує, коли підключати електромотор.

У плагін-гібридної версії - той же ДВС, але електродвигун з постійними магнітами потужніший - 66,9 кВт (91 к.с.), а літій-іонний акумулятор має ємність 13,8 кВт•ч. Сумарна потужність - 265 к.с.

Є в гамі й звичайні версії з ДВС. Так, чотирициліндровий дизельний двигун 1.6 CRDI доступний у двох варіантах: на 115 і 136 к.с. У нього є система активного контролю викидів SCR, яка допомагає знизити викиди NOx. Бензинові модифікації представлені з турбомотором 1.6 T-GDI на 150 або 180 "сил".

Всі європейські моделі в стандартній комплектації оснащені технологією Stop-and-Go. Новий Sportage також оснащено підвіскою з електронним управлінням, яка регулює жорсткість амортизаторів в залежності від обраного режиму.

Новий Kia Sportage надійде у продаж в Європі на початку наступного року. Ціни будуть оголошені ближче до цієї дати. Про дату виходу новинки на український ринок буде оголошено пізніше.