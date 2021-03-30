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Новий інвестор повідомив, що ТРЦ Respublika добудують до кінця року

Автор: РБК-Україна

Голова наглядової ради інвестиційного фонду "Каскад-Інвест" Анатолій Шахновський підтвердив, що фонд інвестує в будівництво торгово-розважального центру Respublika Park. За його словами, об'єкт мають добудувати й здати в експлуатацію вже до кінця цього року.

Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна.

"Ми придбали всі права і вже активно інвестуємо в добудову ТРЦ. Вважаємо, що цей проект буде успішним, у тому числі внаслідок нової концепції. Це буде найбільший торговий центр в Україні, площею 300 тисяч квадратних метрів, де розмістяться близько 500 магазинів, парк розваг із застосуванням останніх технологій, близько 50 ресторанів, кінотеатри", - сказав Шахновський.

Він також уточнив, що ТРЦ планують відкрити до кінця 2021 року.

"Якщо не буде форс-мажорів, пов'язаних з пандемією, об'єкт буде введено в експлуатацію в травні цього року. Відкриють об'єкт для відвідувачів в 4 кварталі цього року. Як я вже сказав, з новою концепцією, а також ребрендингом на Respublika Park", - додав він.

Анатолія Шахновського було призначено операційним директором проекту Respublika Park.

Нагадаємо, Respublika Park - один з найбільших ТРЦ Києва, будівництво якого почалося у 2012 році й було призупинено у 2015 році. Власником інвестиційного фонду "Каскад-Інвест" є Віталій Хомутиннік.

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