Новий хантавірус в Китаї: зафіксована перша смерть

У Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на China Global Times.

Смертельний випадок був виявлений у чоловіка з китайської провінції Юньнань, який помер, коли повертався на роботу в автобусі.

Китайська влада також перевірила 32 інших пасажири, які їхали на тому ж автобусі, що і померлий, щоб перевірити, чи не були вони заражені.

Додамо, людина може заражатися хантавірусом від різних гризунів. Кілька вірусів з групи ортохантавірусів можуть викликати хантовірусний легеневий синдром. На початкових стадіях захворювання проявляється простудними симптомами (кашлем, пропасницею, задишкою), сонливістю. На цьому фоні можуть різко розвиватися набряк легенів і важка дихальна недостатність. Навіть при своєчасній інтенсивній терапії ризик смерті при цій інфекції досягає 36%.

Нагадаємо, станом на 7 годин 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві.

Крім того, у Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся з подорожі з Єгипту, і у якого підозрюють захворювання коронавірусом.

Додамо, Київ підсилює обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19, а саме забороняється робота кіосків з шаурмою, приготування та продаж кавових напоїв.

Відзначимо, 20 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу. Згодом з 23 березня у Києві ввели заборону на користування громадським транспортом людям, які не є працівниками критичної інфраструктури.