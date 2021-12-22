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Новий рік під час пандемії. Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022

Автор: Анастасія Рокитна

Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року. Можливий ріст випадків зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз НАН.

Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 6610 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 287 смертей на день у середньому за останній тиждень, зазначили вчені.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22-28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 29 грудня 2021 року - 4 січня 2022 року", - йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 6363 нових випадки коронавірусу, а померла - 301 людина.

Зазначимо, ще шість областей виходять з "червоної" зони 23 грудня.

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