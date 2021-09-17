Новий електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримає технологію розпізнавання облич

Компанія Genesis (преміальний суббренд Hyundai) починає впровадження своєї технології Face Connect, яка, як випливає з назви, включає систему розпізнавання облич. Система дозволить відчиняти і зачиняти ері без використання смарт-ключа.

Першою моделлю з технологією Face Connect стане електрічческій кросовер Genesis GV60, виробництво якого почнеться найближчим часом.

Розпізнавання облич здійснюється інфрачервоною камерою ближнього діапазону, вмонтованою в центральну стійку кузова. Заявлено, що камера розпізнає зареєстрованого в системі користувача в будь-який час доби і при будь-якій погоді - вдень і вночі, при сильній хмарності, у дощ та сніг.

В системі можна зареєструвати дві людини. Заявлено, що Face Connect використовує технологію машинного навчання для підвищення точності ідентифікації користувачів.

Технологія Face Connect також буде використовуватися для зміни їздових налаштувань машини згідно переваг водія. Після ідентифікації користувача і синхронізації з його профілем автомобіль автоматично відрегулює сидіння водія і рульове колесо відповідно до попередньо записаних даних. Проекційний дисплей, бічні дзеркала і інтерфейс інформаційно-розважальної системи також будуть змінені відповідно до індивідуальних налаштувань водія.

Надалі Face Connect з'явиться на інших моделях Genesis, а через кілька років напевно буде і на більш бюджетних автмобілях материнського бренду Hyundai.