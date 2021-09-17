Новий електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримає технологію розпізнавання облич

Електричний кросовер Genesis GV60 отримав технологію розпізнавання облич Face Connect. За її допомоги можна відкрити і закрити машину, а також налаштувати пыд себе сидіння і дзеркала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Genesis.
Компанія Genesis (преміальний суббренд Hyundai) починає впровадження своєї технології Face Connect, яка, як випливає з назви, включає систему розпізнавання облич. Система дозволить відчиняти і зачиняти ері без використання смарт-ключа.
Першою моделлю з технологією Face Connect стане електрічческій кросовер Genesis GV60, виробництво якого почнеться найближчим часом.
Технологія Face Connect також буде використовуватися для зміни їздових налаштувань машини згідно переваг водія. Після ідентифікації користувача і синхронізації з його профілем автомобіль автоматично відрегулює сидіння водія і рульове колесо відповідно до попередньо записаних даних. Проекційний дисплей, бічні дзеркала і інтерфейс інформаційно-розважальної системи також будуть змінені відповідно до індивідуальних налаштувань водія.
Надалі Face Connect з'явиться на інших моделях Genesis, а через кілька років напевно буде і на більш бюджетних автмобілях материнського бренду Hyundai.
Нагадаємо, Genesis GV60 отримав досить незвичний селектор трансмісії. Він виконаний у вигляді скляній півсфери, що обертається.