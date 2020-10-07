Новий орендар заводу "Радар" інвестує у створення багатофункціонального центру розвитку 

Фото: завод "Радар" у Києві (з відкритих джерел)

Наразі розпочата робота над пошуком архітекторів, що реалізують проект ревіталізації

Компанія "НЕСТ", що є новим орендарем приміщень київського заводу "Радар", розпочала процес залучення креативних партнерів та інвестицій для ревіталізації об'єкта. Відповідно до проекту, приміщення "Радару" будуть перетворені у багатофункціональний центр розвитку.

Про йдеться у повідомлені компанії.

Для реалізації цих планів "НЕСТ" підписала угоду з інвестиційною компанією "1988 Company". Наразі розпочата робота над пошуком архітекторів, що реалізують проект ревіталізації.

Гендиректор "1988 Company" Ілля Страх вважає, що подібні проекти дозволяють розвивати IT-галузь в Україні та залучати інвестиції в економіку. У компанії вже є певні напрацювання з ревіталізації "Радару" щодо створення креативного простору, який включає соціальні, освітні та комерційні об'єкти.

Своєю чергою, керівник "НЕСТ" Олексій Полетуха зазначає, що його компанія відкрита до співпраці з тими, хто готовий розвивати Київ, зберігаючи водночас його історичний архітектурний ландшафт.

"16 тисяч квадратних метрів ревіталізації - це амбіційний проєкт, тому ми відкриті до партнерства з тими компаніями, які хочуть розвивати сучасний Київ через збереження його історичної складової. Нам дуже подобається те, що запропонувала компанія "1988 Company". Це молоді прогресивні спеціалісти, які знають, як "перезавантажити" місто для створення сучасного суспільного простору, де можна поєднати соціальну та бізнес функцію. Саме завдяки подібним партнерствам можна сприяти позитивним змінам у місті і суспільстві", - заявляє Олексій Полетуха.

Нагадаємо, аукціон з передачі в оренду приміщень заводу "Радар" завершився 4 вересня. Він був проведений з використанням електронного майданчика, що виключає людський фактор і корупційну складову.

Сумарна площа приміщень, що передані в оренду, складає 16,8 тисяч квадратних метрів.

Завод "Радар" був заснований 1930 року і розмістився в приміщенні колишнього котельного заводу чеського концесіонера Пауля.

За радянських часів завод спеціалізувався на виробництві радіолокаційних комплексів для літаків і вертольотів, а також на виготовленні продукції цивільного призначення.