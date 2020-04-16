Новий антирекорд в США: за добу від коронавірусу померли близько 2,6 тисяч осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За минулу добу в США померли 2569 пацієнтів з COVID-19

У США за минулу добу зафіксували близько 2,6 тисячі летальних випадків від коронавірусу, що є новим антирекордом. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що за останні 24 години зафіксували 2569 летальних випадків від коронавірусу в США, що є найвищим показником з початку епідемії.

Всього в США за станом на ранок 16 квітня зафіксовано 30 985 смертей від COVID-19. Загальна кількість заражень становить 639 664.

Зазначимо, за минулий антирекорд за кількістю летальних випадків було зафіксовано в США 14 квітня. Тоді в Америці померли 2407 пацієнта з коронавірусом.

На даний момент у світі кількість померли внаслідок зараження коронавірусом перевищує 136 тисяч чоловік. Всього в світі виявлено понад 2 млн випадків захворювання COVID-19.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Америка пройшла пік епідемії коронавіруса. У четвер американських президент планує презентувати нові принципи відкриття економіки США.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах коронавирус підтвердили у понад 9,2 тис. медичних працівників, з них 27 осіб померли, а 90% медиків, в яких підтвердили Covid-19, не були госпіталізовані.