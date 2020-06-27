Новий антирекорд по коронавірус та мільярдні збитки через паводки: новини за 26 червня

В Україні зафіксували понад тисячу хворих на коронавірус за добу, швейцарський суд засудив до в'язниці екс-нардепа Мартиненка, в Чернівецькій області паводки завдали мільярдних збитків. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 26 червня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні за добу 1109 випадків коронавірусу

Станом на ранок 26 червня в Україні зафіксували новий антирекорд, який склав 1 109 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в найближчі дні зменшиться - то Київ буде вимушений повернутися до суворих обмежень.

У Кабміні допускають повторну зупинку громадського транспорту.

"Голос" позбавив Вакарчука мандата

Члени партії "Голос" підтримали припинення повноважень народного депутата Святослава Вакарчука. Лідер "Голосу" сам попросив про таке рішення.

Місце Вакарчука в парламенті повинна зайняти Аліна Свідерська.

Швейцарський суд засудив до в’язниці екс-нардепа Мартиненка, - "Схеми"

Суд у Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро. Його засудили до 28 місяців ув’язнення.

Крім Мартиненка швейцарський суд визнав винним ще одного українця - Павла Скаленка, який фігурує також в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП.

У Чернівецькій області паводки завдали мільярдних збитків

У Чернівецькій області оцінили попередні збитки від паводків. Негода спричинила збитків на понад 1 млрд гривень.

Про це розповів заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олексій Бойко в коментарі "Укрінформу".

За словами керівника штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха, збитки продовжують підраховувати. Наразі вони оцінюються у 1 млрд 50 млн гривень.

Фігуранта справи екс-голови Кіровоградської ОДА заарештували

Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу керівнику патронатної служби голови Кіровоградської ОДА Сергію Шевченку. Чиновника відправили під арешт на три місяці з правом внесення 5 млн гривень застави.

Нагадаємо, напередодні НАБУ затримала голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і його спільника на отримання частини хабара, що ті вимагали за невтручання в діяльність іншого чиновника.

Завжди була годувальницею: Третьякова пожалілася на булінг

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова прокоментувала скандал з приводу власних висловлювань про "неякісних дітей". Вона розповіла про своє важке життя до приходу в політику і звинуватила українців у булінгу.

Третьякова розповіла, що все життя багато працювала і самостійно підняла своїх чотирьох дітей без жодних виплат і допомоги від держави.

Шквали з грозами та спека до +41: погода в липні здивує українців

Погода в Україні в останні дні червня принесе грози та сильні дощі, які будуть чергуватися з ясними сонячними і спекотними днями. А ось у прогнозі на липень синоптики попереджають про посилення подібних "контрастів" - другий місяць літа може стати найтеплішим в році з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та спекотними посушливими періодами.