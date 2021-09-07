Новим концепт-каром Mercedes-Benz Vision AVTR можна керувати силою думки

Mercedes-Benz Vision AVTR використовує інноваційні технології для управління багатьма функціями в машині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.
Концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR вперше представили публіці в рамках виставки технологій CES в 2020 році. Але відвідувачі автосалону в Мюнхені мають можливість зробити те, чого вони ніколи раніше не робили: управляти концептом своїм розумом.
Ця система спочатку була розроблена для того, щоб допомогти людям з обмеженими фізичними можливостями здобути більшу незалежність. Технологія може зчитувати виміряні мозкові хвилі і пов'язувати їх із завданням.
Електромобіль живиться від акумуляторної батареї потужністю 110 кВтг, в якій використовується хімія органічних елементів на основі графена. Екологічно чистої батареї вистачить на 700 км пробігу.
Раніше повідомлялося, що Renault показав електричний Megane. Megane E-Tech Electric став першим електромобілем в лінійці з восьми нових електричних машин.
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