Через нові штами COVID: Сінгапур посилить правила в'їзду в країну

Фото: тест на коронавірус (УНІАН)

Влада Сінгапуру прийняла рішення посилити правила в'їзду у країну через COVID-19. Це пов'язано з появою нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я республіки.

"Ми введемо додаткові заходи прикордонного контролю для всіх, хто прибуває в країну", - зазначено в ньому.

На такі заходи влада пішла у зв'язку з появою нових штамів коронавірусу і погіршенням ситуації з коронавірусною інфекцією у світі.

У міністерстві підкреслили, що з 23:59 24 січня всі прибуваючі (включаючи громадян Сінгапуру й іноземців з постійним дозволом на проживання) повинні будуть здати ПЛР-тест по прибуттю.

Крім того, з 23:59 31 січня прибуваючі у республіку повинні придбати туристичну страховку для відшкодування витрат на лікування і госпіталізацію у зв'язку з COVID-19 в Сінгапурі з мінімальним покриттям не менше 22,6 тис. доларів.

При цьому раніше введені правила в'їзду також зберігаються.

Нагадаємо, влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців у країну. Це пов'язано з виявленими у світі мутаціями коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня у Сінгапурі зафіксували перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу, виявленим у Великобританії.