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Нові види коронавірусу швидко поширюються в США, - Байден

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявив, що нові штами коронавірусу швидко поширюються по країні. При цьому він вказав на прогрес Штатів у вакцинації.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Нові різновиди вірусу поширюються і поширюються швидко", - сказав Байден.

При цьому він зазначив "неймовірний прогрес" у вакцинації населення від коронавірусу.

Так, у США зробили вже 150 млн щеплень за перші 75 днів, які він перебуває при владі. На початку грудня Байден обіцяв 100 млн щеплень за два місяці.

"Ми перша країна, яка повністю вакцинувала понад 62 млн осіб", - заявив американський глава.

Він додав, що вже до 19 квітня вакцинація буде доступна усім дорослим американцям.

Зазначимо, що Адміністрація Байдена не планує вводити паспорт COVID-вакцинації у Сполучених Штатах Америки. У Білому домі також виключили введення будь-яких федеральних COVID-паспортів.

Також і у Всесвітній організації охорони здоров'я не підтримують введення COVID-паспортів для подорожей між країнами. У ВООЗ вважають, що такий документ буде елементом дискримінації людей.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати допомагають Україні підготуватися до отримання майбутніх партій вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Україні допомагає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКоронавірус
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