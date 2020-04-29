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Нові випадки коронавірусу зафіксували у Києво-Печерській лаврі

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 12:30
Нові випадки коронавірусу зафіксували у Києво-Печерській лаврі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці вже 1341 хворий коронавірусом

У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще два нових випадків коронавірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, у столиці вже 1341 хворий коронавірусом.

"Із випадків захворювання, підтверджених за минулу добу, - 2 у Києво-Печерській лаврі", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що у Києво-Печерській лаврі, де стався спалах коронавірусу, від захворювання померли троє монахів. Зазначимо, інфікування коронавірусом виявили у близько сотні людей на території лаври. Всього на території монастиря знаходяться близько 150-200 монахів.

Зазначимо, загалом у Києві за минулу добу лабораторно підтвердили 43 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19, 1 випадок - смертельний.

Також станом сьогоднішній ранок в Україні зафіксували зростання числа заражених коронавірусом COVID-19. За минулу добу захворіли ще 456 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9866 осіб.

Кількість летальних випадків в Україні досягло 250. За минулу добу в країні зафіксували 11 нових смертей пацієнтів з COVID-19.

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