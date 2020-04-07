Нові випадки коронавірусу зафіксували у Вінницькій області, заразились 7 дітей

Станом на 11:00 7 квітня на території Вінницької області зареєстровано 81 випадок коронавірусу, в тому числі у 7 дітей. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:

місто Вінниця - 55,

Гайсинський район - 9,

Вінницький, Хмільницький район - 3,

Жмеринський, Крижопільський, Ямпільський райони - по 2,

місто Ладижин, Липовецький, Тростянецький, Тиврівський, Чернівецький районах - по 1 випадку.

Нагадаємо, у Сумах від коронавірусу одужала жінка. Її можуть виписати сьогодні або протягом трьох днів.

Зазначимо, в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, хворих коронавірусною інфекцією.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок заявив, що за минулу добу відсоток хворих коронавірусною інфекцією в Україні знизився.

Додамо, у Львові двох хворих з COVID-19 підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.