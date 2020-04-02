Нові випадки коронавірусу зафіксували у Полтавській області

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Інфіковані коронавірусом мати і донька

У Полтавській області ще 2 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. Про це у Facebook повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

Мер міста зазначив, що заразились мати і дочка, яким по 76 і 55 років відповідно.

"Сьогодні надійшли результати ПЛР-аналізів, які ми направляли в Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. На жаль, маємо ще 2 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу в Кременчуці", - розповів він.

У заражених був контакт з прибулими з-за кордону сином/братом та його дружиною, які повернулися 10 березня з подорожі до Угорщини. Жінок госпіталізували. Наразі вони перебувають в інфекційному відділенні ЛІЛ "Кременчуцька".

"Стан матері лікарями оцінюється як тяжкий. Стан доньки - відносно задовільний. Епідеміологи разом з сімейними лікарями вже відпрацьовують контакти захворілих жінок", - додав він.

Раніше повідомлялось про двох заражених коронавірусом в Полтавській області.

Нагадаємо, контрольний PLR тест хворої у Хмельницькому на коронавірус показав негативний результат. Якщо другий тест теж буде негативний - це означатиме, що жінка повністю одужала.