ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нові випадки коронавірусу в Вінницькій області: заразились чотири дитини

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 12:49
Нові випадки коронавірусу в Вінницькій області: заразились чотири дитини
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом у Вінницькій області склала 54 людини

У Вінницькій області нові випадки зараження коронавірусом, всього заразились 54 людини. Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

Разом з тим, голова облдержадміністрації Владислав Скальський розповів, що станом на 2 квітня у Вінницькій області зареєстровано 133 підозри на коронавірусну інфекцію.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня в області лабораторно підтверджено 54 випадки захворювання на коронавірус, в тому числі і в чотирьох дітей. Двоє дітей з м.Вінниці, одна дитина з Чернівецького району, а також діагноз підтвердився в однієї дитини з Гайсинського району", - додав він.

Додамо, в Рівненській області - 16 хворих на коронавірус, з яких 4 перебувають в реанімації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадки.

Нагадаємо, голова ДПСУ Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну. За його словами, в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб.

Підвищені оклади поширили й на працівників швидкої допомоги У Києві за порушення обсервації поліція склала понад 60 протоколів
Новини України Винницкая областьпреступленияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся