Нові випадки коронавірусу в Вінницькій області: заразились чотири дитини

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом у Вінницькій області склала 54 людини

У Вінницькій області нові випадки зараження коронавірусом, всього заразились 54 людини. Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

Разом з тим, голова облдержадміністрації Владислав Скальський розповів, що станом на 2 квітня у Вінницькій області зареєстровано 133 підозри на коронавірусну інфекцію.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня в області лабораторно підтверджено 54 випадки захворювання на коронавірус, в тому числі і в чотирьох дітей. Двоє дітей з м.Вінниці, одна дитина з Чернівецького району, а також діагноз підтвердився в однієї дитини з Гайсинського району", - додав він.

Додамо, в Рівненській області - 16 хворих на коронавірус, з яких 4 перебувають в реанімації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадки.

Нагадаємо, голова ДПСУ Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну. За його словами, в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб.