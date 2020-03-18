Нові випадки коронавируса в Україні та призначення генпрокурора: новини за 17 березня

Колаж РБК-Україна

В Україні збільшилася кількість заражених коронавірусом, обраний новий генпрокурор України, суд обрав запобіжний захід підозрюваному в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 17 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні кількість заражених коронавірусом збільшилася вдвічі

В Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом збільшилася до 14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області в. Київ (2).

МОЗ підтвердив другий випадок смерті від коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомив, що в Україні кількість померлих від коронавірусу збільшилася до двох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я України.

Повідомляється, що другий смертельний випадок був зафіксований у Чернівецькій області. Від коронавірусу померла 33-річна жінка.

Зеленський звернувся до українців за кордоном

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

За словами президента, Україна поверне всіх громадян України, які перебувають за кордоном.

"Найголовніше, ми всіх вас повернемо. Когось швидше, когось пізніше, але ви всі обов'язково будете на Батьківщині. Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпустку. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам і перевізникам, щоб вони повернули українських туристів з-за кордону", - заявив він.

Генпрокурором України вперше стала жінка

Верховна рада призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову. Призначення Венедіктової підтримали 269 нардепів.

"Ірина Валентинівна - відомий юрист, доктор юридичних наук, у минулому народний депутат, зараз виконує обов'язки керівника ДБР. Переконаний, що професійні і моральні якості кандидата дадуть можливість забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, викорінення корупції та ефективне розслідування гучних кримінальних справ", - зазначив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед нардепами.

Детальніше про те, що відомо про нову главу ГПУ - в матеріалі РБК-Україна.

Справа Гандзюк: суд обрав запобіжний захід Левіну

Печерський районний суд міста Києва заарештував підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна до 2 квітня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Суд задовольнив клопотання прокуратури. Левіна заарештували до 2 квітня без альтернативи застави.

Україна почала транзит нафти в Білорусь трубопроводом Одеса-Броди

АТ "Укртранснафта" почало перекачування нафти з використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" і однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" на НПЗ Білорусі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується в повідомленні, нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю вранці 17 березня 2020 року.

Помер російський письменник і політик Едуард Лімонов

У Москві помер знаменитий російський письменник, публіцист, політичний діяч Едуард Лімонов. Як повідомили його представники в коментарі для ЗМІ, останнім часом політик хворів. Сьогодні переніс одразу 2 операції, одна з них дала ускладнення на горло. Письменнику було 77 років.

УЄФА оголосив про перенесення Євро-2020

УЄФА офіційно оголосив про перенесення чемпіонату Європи-2020 з футболу на літо наступного року. Про це повідомила прес-служба організації.

Як інформувалось раніше, Євро відбудеться у 2021 році з 11 червня по 11 липня. Турнір буде проходити, як і планувалося, в низці міст по всьому континенту.