Нові випадки коронавіруса та зростання курсу долара: новини за 19 березня

В Україні зафіксовано вже 26 випадків зараження коронавірусом, МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, НБУ різко підвищив офіційний курс долара. Детальніше про те, що сталося в четвер, 19 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 19 березня

Кількість випадків зараження коронавірусом в Україні продовжує зростати. На даний момент зафіксовано 26 позитивних тестів на COVID-19. Підтвердилося ще 5 підозр на коронавірус в Чернівцях. МОЗ інформує про те, що все паціени ізольовані і в задовільному стані.

Докладніше про статистику захворювання станом на 19 березня - в матеріалі РБК-Україна

В Україні збільшилася кількість жертв коронавірусу

В Україні кількість померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилася до трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

"Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і занадто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

МОЗ розглядає варіанти подовження карантину, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливі варіанти подовження карантину через коронавірус після закінчення цього періоду 3 квітня. Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".

За словами Ляшка, МОЗ готується до такого варіанту, проте рішення про подовження карантину залежатиме від поширення коронавірусу.

Фанар заборонив православні богослужіння до кінця березня

Вселенський патріарх Варфоломій через пандемію коронавірусу заборонив всі православні богослужіння до кінця березня. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Варфоломій наказав усім православним церквам припинити богослужіння і обряди до кінця березня.

"Сьогодні ми цілком заявляємо про наше церковне рішення припинити всі богослужіння, події та обряди, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими", - заявив патріарх.

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар, що на 54 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 27,8025 гривень за 1 долар (+0,534 грн). При цьому курс долара на 19 березня становить 27,2685 гривень за 1 долар.

Україна домовляється про дві програми з МВФ

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом за двома програми підтримки. Про це сказав голова Національного банку Яків Смолій під час зустрічі з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Смолій, зараз активізовані перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування.

Через коронавірус у світі стало чистіше повітря, - BBC

У деяких регіонах світу рівні забруднення повітря та парникових газів значно знизилися через обмеження пов'язаних з поширенням коронавірусної інфекції. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, за попередніми оцінками, рівень монооксиду вуглецю (чадний газ, що утворюється, зокрема, при роботі двигунів автомобіля) порівняно з минулим роком впав на 50%. Світове виробництво знижується і з ним знижуються викиди заводів і фабрик, авіа - та автотранспорту. За оцінками кліматологів, за два тижні використання енергії та скорочення викидів в Китаї склало 25%, за підсумками року це може призвести до зниження викидів CO2 на 1%.

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