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Нові штами коронавірусу загрожують досягнутому прогресу вакцинації, - ООН

Автор: Валерія Поліщук

Глава Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід заявив, що нові штами коронавірусу загрожують досягнутому прогресу вакцинації. Зокрема, ті варіанти вірусу, які можуть з'явитися в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Генасамблеї ООН.

"Нові варіанти будуть з'являтися, деякі з них можуть бути більш смертельними або здатними обходити дію вакцин. Це загрожує звести нанівець весь прогрес, якого ми досягли за минулі два роки", - заявив глава Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ України Віктор Ляшко розповів, чим відрізняється штам "Омікрон" від інших варіантів коронавірусу.

Крім того, раніше в ВООЗ заявили, що більш ніж половина населення світу вакциновані від коронавірусу, однак COVID цього року перемогти не вдасться.

Додамо, що у Євросоюзі прогнозують одночасний спалах двох хвороб - коронавірусу та грипу, що отримала назву "твіндемія".

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