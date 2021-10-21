Нові правила перевезень в дії. Поліція перевірятиме COVID-сертифікати: як це буде

В Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила перевезень пасажирів всередині країни. У поліції розповіли, як будуть перевіряти COVID-сертифікати.
Про це розповів в коментарі РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Поліцейські зупинятимуть автобуси міжрегіонального сполучення та вибірково перевірятимуть у водіїв та пасажирів наявність сертифікатів вакцинації чи довідки про негативний результат тесту на COVID-19.
Висаджувати з автобусу чи взагалі знімати його з маршруту не будуть.
Адміністративний протокол складатимуть на перевізника. Рішення про розмір штрафу визначатиме суд. Сума для юридичних осіб коливається в межах 34-51 тисячі гривень.
Щодо залізничних перевезень, то поліція посилила присутність на території та поблизу залізничних вокзалів, аби при виявленні порушення швидше відреагувати.
Окремо працюємо над контролем за дотриманням маскового режиму. Починаючи з 20 листопада минулого року винесено майже 386 тисяч адмінпостанов за недотримання маскового режиму (ч.2 ст.44-3 КУпАП).
Перевірки діють не лише у "червоних" зонах, поліція здійснює рейди на всій території держави
"Особливу увагу звертаємо на документування злочинів, пов’язаних із підробкою документів, які підтверджують КОВІД-безпечність громадян. Таких проваджень розпочато понад 730", - зазначив Клименко.