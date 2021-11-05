Нові призначення в Кабміні та випробування таблеток від коронавірусу: новини за 4 листопада

Верховна рада призначила нових міністрів, в Україні розпочинаються випробування таблеток від коронавірусу, президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали декрет про союзні програми. Докладніше про те, що сталося в четвер, 4 листопада – в матеріалі РБК-Україна.

Рада призначила нових міністрів

В четвер, 4 листопада, Верховна рада призначила чотирьох нових міністрів.

Так, новим міністром оборони став колишній міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Його місце зайняла народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук. Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став Павло Рябікін. Віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України стала Юлія Свириденко.

Також 4 листопада парламент призначив нового керівника Апарату Верховної Ради. Ним став В’ячеслав Штучний.

В Україні починаються випробування таблеток Pfizer і Merck від коронавірусу

В Україні починаються клінічні випробування таблеток Pfizer і Merck від коронавірусу. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.

Згідно з наказом, в Україні тестуватимуть препарат "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг. У клінічних дослідженнях візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.

В Києво-Печерській лаврі сталася пожежа. Загорілася майстерня (відео)

На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа. Вогонь розповсюдився на покрівлю майстерні по розпису ікон. До гасіння вогню були залучені 55 осіб й 13 одиниць техніки ДСНС.

Під час пожежі постраждали три людини. Які саме травми вони отримали, наразі інформації немає.

Крок до інтеграції. Путін і Лукашенко підписали декрет про союзні програми

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко підписали декрет про союзні програми РФ і Білорусі. Документ став ще одним кроком в інтеграції двох країн.

Нагадаємо, у вересні Путін і Лукашенко погодили 28 союзних програм. тоді заявлялося, що вони будуть підписані до кінця поточного року. Про те, чим загрожує Україні створення Росією і Білоруссю "Союзної держави" - детально в матеріалі РБК-Україна.

У Києві помер відомий український режисер: був керівником театру на Подолі

Український театральний режисер і художній керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов пішов з життя у віці 67 років. Про смерть режисера розповіла його дочка.

Відомо, що 26 жовтня Віталія Малахова поклали в лікарню. У нього почався сепсис. Режисер перебував у важкому стані в реанімації. Йому повинні були імплантувати штучну нирку.

Дощі та різкі перепади температур: погода знову приготувала атмосферні гойдалки

Погода в Україні в найближчі кілька днів принесе атмосферні гойдалки в більшість областей країни. Очікуються сильні дощі, різке зниження і підвищення температури.

Детальніше про те, яка погода чекає українців до кінця першого тижня листопада – в матеріалі Styler.