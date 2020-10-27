Нові податки для будівельників виллються у подорожчання квартир в Україні, - нардеп

Фото: будівництво багатоповерхового будинку в Києві (РБК-Україна)

Податковий комітет може ліквідувати "схеми” на ринку нерухомості шляхом зростання цін на квартири та довгострокового падіння в будівельному секторі.

Про це повідомив народний депутат від ОПЗЖ, секретар комітету ВР з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Дмитро Ісаєнко.

“Економічна криза 2020 року негативно позначилася на ситуації практично у всіх галузях економіки більшості країн світу, у тому числі у будівництві. Будівельна галузь є фондоутворюючою. Водночас вона повністю залежить від загального економічного стану - фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів розвивати соціальні та інфраструктурні проекти, підприємств та організацій - створювати нові і технічно переоснащувати існуючі потужності, населення, яке потребує поліпшення житлових умов, як основного інвестора будівництва житла”, - пояснив нардеп.

За його словами, подібна криза у 2008-2009 роках спонукала девелоперів до пошуку нових шляхів у фінансових механізмах забезпечення житлового будівництва - так на ринку з’явився інститут спільного інвестування.

“Такі кроки дали можливість протягом 2010-2011 років наростити обсяги будівництва нового житла майже на 70%. Не можна залишити поза увагою також те, що залучення коштів через інститут спільного інвестування призвів ще до одного позитиву - детінізації, оскільки суттєво зменшився притік інвестицій з-за меж України, зокрема з Кіпру. Адже всі розуміли, що це не іноземні інвестиції, а гроші вітчизняних забудовників, які вони виводили в офшорні зони. Наразі наші "чудові реформатори" вирішили цю систему зламати і ввести звичайний механізм оподаткування при залученні фінансових ресурсів у будівництво житла через інститути спільного інвестування”, - зазначив парламентарій.

На його думку, позиція комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики виглядає більш ніж дивною.

"Недолугість пропозицій ”реформаторів" полягає ще й у тому, що на сьогодні держава не створила належних умов для залучення коштів на житлове будівництво через банківські установи. Навіть іпотека під 10% річних не дає можливості пересічному громадянину з його середньомісячним доходом придбати собі більш-менш пристойне житло. Це означає, що частина людей, які прагнуть покращити свої житлові умови, просто не зможуть цього зробити. Треба чітко розуміти, що забудовник, девелопер, взагалі представник бізнесу працювати собі у збиток не буде. Виходить у них один шлях – підіймати вартість квадратного метра, що означає перекласти "новації з оподаткування" на плечі пересічного громадянина, який прагне поліпшити свої житлові умови, - резюмував Ісаєнко.

Нагадаємо, 26 жовтня Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Ним стала Ірина Король.