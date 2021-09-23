Моторами електромобілів концерну GM буде керувати штучний інтелект

Американська корпорація General Motors представила нове сімейство електродвигунів. Мотори вийшли компактніше, дешевше і легше своїх попередників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу GM.
Американська корпорація General Motors на своїй конференції представила три нових електродвигуна сімейства Ultium. Перший мотор, що розвиває 245 к.с., призначений для установки на передній осі. 347-сильний силовий агрегат універсальний-його можна використовувати як спереду, так і ззаду. Компанія також представила допоміжний двигун для машин з системою повного приводу потужністю 84 к.с.
У GM відзначили, що на деяких їх нових машинах будуть встановлені всі три двигуни. Однією з таких новинок є електричний позашляховик GMC Hummer EV. Анонсовано, що машина отримає силову установку сумарною потужністю близько 1000 к.с.
Для розробки найбільш ефективних і точних алгоритмів був залучений штучний інтелект, а також елементи машинного навчання. Інвертор, додатковий модуль живлення, а також вбудований модуль зарядки інтегровані безпосередньо в блоки Ultium Drive.
За запевненнями менеджерів General Motors, перші серійні електромобілі з новими електродвигунами ми побачимо вже в 2021 році.
Раніше повідомлялося, що Honda показала бюджетний кросовер за ціною Renault Duster. Прем'єра новинки відбулася в Джакарті, Індонезія.
Також ми писали, що на BMW і Mercedes-Benz подали до суду через відмову згортати випуск авто з ДВС. Тим самим, як вважають позивачі, компанії не зацікавлені в зниженні шкідливих викидів.